ДТП с четырьмя погибшими под Киевом: водитель получил 10 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 711
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1143
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1449
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 243
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 720
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5184
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
5
5
9
7
8
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
&quot;Требовали справку, что муж жив&quot; - учительница о переезде в Испанию
"Требовали справку, что муж жив" - учительница о переезде в Испанию
На месте убийства Окуевой установили памятник
На месте убийства Окуевой установили памятник
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 810
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 720
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5184
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 99
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
пятница, 04 декабря 2020 19:47

ДТП с четырьмя погибшими под Киевом: водитель получил 10 лет

  Комментировать
ДТП с четырьмя погибшими под Киевом: водитель получил 10 лет
Пьяный водитель, устроивший ДТП с четырьмя погибшими, получил 10 лет. Фото: Нацполиция

Голосеевский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы водителя, который совершил ДТП летом этого года на Столичном шоссе в Киеве.

В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Также 39-летнего гражданина лишили права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имел две судимости: рассказали о подозреваемом в масштабной аварии под Киевом

"Водитель Mercedes-Benz, не справившись с управлением, совершил столкновение с другим авто двигалось в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате происшествия погибли четыре человека, двое из которых дети. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть трех пассажиров. Четвертый пострадавший - 14-летний мальчик - от полученных травм скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении полиции.

Как установили следователи, виновник смертельной аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Водитель-виновник Антон Желепа был пьян, в его крови обнаружили 1,37 промилле алкоголя. Он ехал по дороге на Mercedes, который похитил у работодателя, у которого работал на даче. За 20 минут после аварии автомобиль объявлен в розыск. Сначала водитель Mercedes протаранил Mercedes Sprinter, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в Hyundai. В машине сразу же погибли супруги и их 8-летняя дочь. Впоследствии в больнице скончался также 10-летний мальчик. За жизнь еще одного ребенка, 12-летнего мальчика, борются врачи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ДТП с четырьмя погибшими под Киевом: водитель получил 10 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Украинский самолет установил 7 мировых рекордов

Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей

"Сыночек, я продолжаю тебя ждать" - 16 человек погибли в пожаре

Французы молятся за украинский народ

Черновола избрали председателем украинской партии

Появилась первая универсальная кредитная карта

Украинские и белорусские области разделили по-новому

Журналист просидел 6,5 лет в заложниках

Монарх отменил инквизицию

Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 20835
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 12609
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 12573
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 8613
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 8046
Общество
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
5
 Просмотров: 81
Дело Гандзюк: сообщили новые подробности
Дело Гандзюк: сообщили новые подробности Просмотров: 117
В Украине изменились платежки за воду и отопление: как теперь будем платить
В Украине изменились платежки за воду и отопление: как теперь будем платить Просмотров: 648
Работающим на Пальчевского во время выборов не заплатили - СМИ
Работающим на Пальчевского во время выборов не заплатили - СМИ Просмотров: 207
В столице установят 2 главные елки
В столице установят 2 главные елки Просмотров: 90
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
2
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
2
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
Голосов: 54166
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть