ДТП с четырьмя погибшими под Киевом: водитель получил 10 лет

Пьяный водитель, устроивший ДТП с четырьмя погибшими, получил 10 лет. Фото: Нацполиция

Голосеевский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы водителя, который совершил ДТП летом этого года на Столичном шоссе в Киеве.

В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Также 39-летнего гражданина лишили права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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"Водитель Mercedes-Benz, не справившись с управлением, совершил столкновение с другим авто двигалось в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате происшествия погибли четыре человека, двое из которых дети. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть трех пассажиров. Четвертый пострадавший - 14-летний мальчик - от полученных травм скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении полиции.

Как установили следователи, виновник смертельной аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Водитель-виновник Антон Желепа был пьян, в его крови обнаружили 1,37 промилле алкоголя. Он ехал по дороге на Mercedes, который похитил у работодателя, у которого работал на даче. За 20 минут после аварии автомобиль объявлен в розыск. Сначала водитель Mercedes протаранил Mercedes Sprinter, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в Hyundai. В машине сразу же погибли супруги и их 8-летняя дочь. Впоследствии в больнице скончался также 10-летний мальчик. За жизнь еще одного ребенка, 12-летнего мальчика, борются врачи.