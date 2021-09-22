"Друзья-атошники настояли обследоваться" - черкасскому волонтеру на лечение лимфомы Ходжкина нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Вячеславом Скичко Волонтеру 46-летнему Вячеславу Скичко из Черкасс на обследование и лечение лимфомы Ходжкина нужна помощь.

Волонтер 46-летний Вячеслав Скичко из Черкасс находится в областном онкодиспансере. У мужчины обнаружили лимфому Ходжкина. На обследование и лечение нужна помощь.

"В марте переболел ковидом. И у меня под правым ухом появилось что-то похожее на лимфоузел. За два месяца так и не исчезло", - рассказал Gazeta.ua Вячеслав Скичко. - Друзья-атошники настояли обследоваться и мы поехали в онкодиспансер. Там сказали, что это опухоль - лимфома Ходжкина. Назначили лечение и химиотерапию. На днях я прошел четвертый курс. Впереди еще химия. На следующей неделе должен ехать в институт ядерной медицины на обследование. Только на него нужно не менее 20 тысяч гривен. Плюс расходы на препараты для лечения сопутствующих последствий химии. И таких лекарств надо по четыре - пять видов. Есть упаковки таблеток по 500 гривен, которых хватает на несколько дней. Врачи говорят, на лечение и обследование нужны большие расходы".

Вячеслав Скичко является координатором в общественной организации "Наш батальон". Волонтерством занимается с 2014 года. Ранее у него был мебельный бизнес.

"Когда понял, что одновременно вести качественно бизнес и быть волонтером не получается, решили с женой, что буду продолжать помогать нашим защитникам. У нас были сбережения, которые мы откладывали на строительство жилья. За них и жили. Наша организация помогает не конкретно кому-то из ребят на войне, а всему подразделению - роте или батальону. Нет такой бригады, которой бы мы что-то не привозили. Мы объездили весь фронт, с севера до юга, от Счастья до Широкино", - говорит Вячеслав Скичко.

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Вячеслав Скичко женат, воспитывает дочь 9-летнюю Марию. Имеет 80-летнюю мать, у которой два года назад обнаружили в голове неоперабельную опухоль.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7456 0769 6678 (Скичко Вячеслав Павлович).