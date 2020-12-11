Друзья отбили у копов нарушителя ПДД, при задержании - отстреливались: фото и видео

На Киевщине в результате спецоперации задержали вооруженных нападающих на полицейских. Фото: Нацполиция

На Киевщине, в поселке Терезино Белоцерковского района, экипаж патрульной полиции упал нападения со стороны "группы поддержки" нарушителя правил дорожного движения, которые подъехали на трех автомобилях и забрали своего товарища.

При попытке их задержания в сторону сотрудников полиции раздался выстрел. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Так, правоохранители остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении админматериалов на место происшествия подъехали три автомобиля товарищей правонарушителя. Они набросились на полицейского с кулаками, после чего скрылись в неизвестном направлении. Вскоре одну из машин полицейские заметили на автодороге Киев-Одесса.

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"На законное требование правоохранителей водитель не остановился и на большой скорости продолжил движение. В селе Озерная автомобиль заехал во двор, пассажир вышел из машины, выстрелил и угрожал стражам порядка оружием", - сообщили в пресс-службе.

Для задержания правонарушителей привлекли бойцов спецподразделения КОРД.

Отмечается, что ими оказались трое местных жителей в возрасте от 24-х до 53-х годов. Во время обысков по месту жительства обнаружили оружие и боеприпасы.

У правонарушителей обнаружили оружие и боеприпасы. Фото: Нацполиция

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК.

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