Другие страны заказывают у Украины концепт приложения "Дія" - Зеленский

Переговорами занимается министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: t.me/vladyslavkryklii

Ряд стран закажут у Украины концепт единого портала госуслуг "Дія".

Переговоры проводит министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком.

"Сегодня утром мы общались с министром цифровизации Федоровым, и он сказал, что уже несколько стран заказывают у нас концепт "Дії". Хочу вам сказать, что мы не всегда позади, мы двигаемся вперед", - отметил Зеленский.

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Бренд и концепцию портала и приложения "Дія" представили в Киеве 27 сентября 2019-го. В первой версии были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов.

В октябре 2020 года Мінцифри презентовало обновленное приложение "Дія 2.0" и запустило ряд новых административных услуг на портале.

4 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым законодательно закрепила возможность использования электронного паспорта, в том числе и для выезда за границу. По данным Минцифры, в течение года порталом и приложением цифровых госуслуг "Дія" воспользовались более 10 млн украинцев.