Дрифт в центре Киева, пожары в Европе и засуха в мире - как прошла неделя в фото

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 117
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1674
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1368
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1683
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 279
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1584
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 4572
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 945
Фото
Все фото
4
7
5
12
4
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
15 августа день ангела у владельцев популярных имен в Украине
15 августа день ангела у владельцев популярных имен в Украине
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Видео
Все видео
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
3 Просмотров: 351
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 126
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 423
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 486
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
воскресенье, 15 августа 2021 15:28

Дрифт в центре Киева, пожары в Европе и засуха в мире - как прошла неделя в фото
11

  Комментировать

Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua.

События в Украине

Резервисты Вооруженных сил территориальной обороны провели военные учения в Киеве 9 августа.

Автор: Reuters
 

Под Офисом президента Владимира Зеленского на ул. Банковой, 11, обустроили новую детскую площадку в стиле работ украинской художницы Марии Примаченко. В соцсетях сооружение раскритиковали.

Автор: Укринформ
 

Архитекторы Владимир Мельниченко и Ада Рыбачук 13 лет работали над Стеной памяти на Байковом кладбище в Киеве - мемориал длиной 213 метров и высотой от 4,5 до 16 метров. Советская власть приказала залить ее бетоном. Через 10 лет в независимой Украине отменили решение о ликвидации памятника и рекомендовали восстановить ее. Первый фрагмент монументального комплекса открыли 18 мая 2018-го

Автор: УНИАН
 

В Одесском художественном музее попрощались с художником 59-летним Александром Ройтбурдом. Умер 8 августа после тяжелой болезни. В конце 2017-го выиграл конкурс на должность директора музея. 4 сентября 2019-го депутаты решили уволить его, но за три дня одесситы устроили акцию под мэрией с требованием восстановить Ройтбурда в должности.

Автор: УНИАН
 

В историческом центре Киева, на Софийской площади, происходили рекламные съемки компании Red Bull с использованием экстремальных элементов. Два авто дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В КГГА заявили, что не давали разрешений на проведение съемок. Позже ущерб оценили в 50 тыс. грн. Рэп-певица Alyona Alyona присутствовала во время съемок. Мостовую отмывали волонтеры. В компании заявили, что заказали также уборку в частной клининговой компании.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
 

События в мире

Двух аистов привезли в центр срочной ветеринарной помощи в столице Греции Афинах. Огонь добрался до северной окраине города. Пожары начались из-за жары и засухи. Тушить огонь помогают украинские пожарные.

Автор: Reuters
 

Ричард Амбасса Мбассига осматривает дерева какао на своем поле в селе Нкенге в Камеруне. Регион сильно пострадал от засухи.

Автор: Reuters
 

В ночь с 12 на 13 августа пришелся пик метеорного потока Персеиды. Яркий звездопад хорошо видно в пустыне Негев в Израиле. Ежегодно звездопад можно наблюдать со стороны созвездия Персея.

Автор: Reuters
 

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц наводнением смыло дорогу. Из-за стихии на западе Германии в июле погибли по меньшей мере 163 человека. Непогода привела к затоплению нескольких предприятий.

Автор: GettyImages
 

Модели идут по улице во время показа мод "Весна/лето 2022" в столице Дании Копенгагене.

Автор: GettyImages
 

Фермеры сушат помидоры в уезде Хошуд Баянгол-Монгольского автономного округа в Китае.

Автор: GettyImages
 
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дрифт в центре Киева, пожары в Европе и засуха в мире - как прошла неделя в фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 12087
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 4977
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 4572
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
12
 5 Просмотров: 3429
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
4
 Просмотров: 3222
Общество
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
4
 Просмотров: 315
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
7
 Просмотров: 54
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
 4 Просмотров: 990
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 1044
В Украине - жара, спасатели предупредили о пожарной опасности
В Украине - жара, спасатели предупредили о пожарной опасности Просмотров: 216
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 56949
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть