Дрифт в центре Киева, пожары в Европе и засуха в мире - как прошла неделя в фото

Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua.

События в Украине

Резервисты Вооруженных сил территориальной обороны провели военные учения в Киеве 9 августа.

Автор: Reuters

Под Офисом президента Владимира Зеленского на ул. Банковой, 11, обустроили новую детскую площадку в стиле работ украинской художницы Марии Примаченко. В соцсетях сооружение раскритиковали.

Автор: Укринформ

Архитекторы Владимир Мельниченко и Ада Рыбачук 13 лет работали над Стеной памяти на Байковом кладбище в Киеве - мемориал длиной 213 метров и высотой от 4,5 до 16 метров. Советская власть приказала залить ее бетоном. Через 10 лет в независимой Украине отменили решение о ликвидации памятника и рекомендовали восстановить ее. Первый фрагмент монументального комплекса открыли 18 мая 2018-го

Автор: УНИАН

В Одесском художественном музее попрощались с художником 59-летним Александром Ройтбурдом. Умер 8 августа после тяжелой болезни. В конце 2017-го выиграл конкурс на должность директора музея. 4 сентября 2019-го депутаты решили уволить его, но за три дня одесситы устроили акцию под мэрией с требованием восстановить Ройтбурда в должности.

Автор: УНИАН

В историческом центре Киева, на Софийской площади, происходили рекламные съемки компании Red Bull с использованием экстремальных элементов. Два авто дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В КГГА заявили, что не давали разрешений на проведение съемок. Позже ущерб оценили в 50 тыс. грн. Рэп-певица Alyona Alyona присутствовала во время съемок. Мостовую отмывали волонтеры. В компании заявили, что заказали также уборку в частной клининговой компании.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО

События в мире

Двух аистов привезли в центр срочной ветеринарной помощи в столице Греции Афинах. Огонь добрался до северной окраине города. Пожары начались из-за жары и засухи. Тушить огонь помогают украинские пожарные.

Автор: Reuters

Ричард Амбасса Мбассига осматривает дерева какао на своем поле в селе Нкенге в Камеруне. Регион сильно пострадал от засухи.

Автор: Reuters

В ночь с 12 на 13 августа пришелся пик метеорного потока Персеиды. Яркий звездопад хорошо видно в пустыне Негев в Израиле. Ежегодно звездопад можно наблюдать со стороны созвездия Персея.

Автор: Reuters

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц наводнением смыло дорогу. Из-за стихии на западе Германии в июле погибли по меньшей мере 163 человека. Непогода привела к затоплению нескольких предприятий.

Автор: GettyImages

Модели идут по улице во время показа мод "Весна/лето 2022" в столице Дании Копенгагене.

Автор: GettyImages

Фермеры сушат помидоры в уезде Хошуд Баянгол-Монгольского автономного округа в Китае.

Автор: GettyImages