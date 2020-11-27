Дожди с переходом в мокрый снег: прогноз погоды на выходные

В Киеве прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег. Фото: pixabay.com

Циклон и атмосферные фронты на выходных обусловят в западных и северных областях Украины дожди с переходом в мокрый снег.

Осадки коснутся Харьковщины, местами центральных областей. В воскресенье затронут юг, кроме Запорожья, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На остальной территории без существенных осадков, однако на востоке Украины вероятен сильный ветер.

Температура воздуха в течение 28-29 ноября будет переменчивой: на западе и севере самая холодная, в дневные часы ожидается +1...4ºС; в центральной части от +1...3ºС в Винницкой области до +4...6ºС в Черкасской, Полтавской областях, а также в Кропивницком и районах. На Днепропетровщине - до +8ºС.

В восточных областях предполагается +5...8ºС. В южной части ожидается самая теплая погода: от +6...10ºС до +10...14ºС градусов в Крыму.

В Киеве прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег. Но с прояснениями. Некомфортность влажной погоды в столице усилит низкая температура: +1...4ºС.

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Укргидрометцентр сообщил, какую погоду прогнозируют в декабре. Средняя месячная температура предполагается от -3...+2ºС. В Крыму до +4ºС.