Дожди с грозами: в Украине ожидают ухудшение погодных условий

Сегодня прогнозируют дожди с грозами почти по всей Украине. Фото: pixabay.com

Сегодня прогнозируют дожди с грозами почти по всей Украине. В западных областях ожидается сухая погода.

На севере Украины предусматриваются грозы. В Сумах - ливни. Температура составит 26°...+32°С, как сообщает "УНИАН".

В центре страны ожидается ливень. В Днепре и Полтаве - грозы. Температура достигнет + 28°...+30°С.

На востоке страны предусматриваются грозы. Синоптики обещают до + 32°С. На юге Украины тоже ожидаются грозы. В Крыму - дожди. Температура составит 27°...+30°С.

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В западных областях будет преобладать сухая погода. Возможно, пройдет небольшой дождь в Черновцах. Здесь будет немного прохладнее: + 24°...+25°С.

27 июня по всей территории Украины прогнозируют сильные ливни, град, шквальный ветер 15-20 м/с. В связи с осадками, на реках Карпатского региона ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,3 м. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.