Дожди с грозами принесут в страну похолодание

В Черкассах пройдет сильный ливень и будет небольшая облачность. Фото: pixabay.com

19 августа дожди будут заливать центр и юг Украины, местами пройдут грозы. Осадки также ожидаются в Харьковской и Сумской областях.

По всей стране установится комфортная температура в пределах +22...26°С, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +23°С.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, дневная температура будет в пределах +23°С.

В Тернополе и Хмельницком 19 августа воздух днем прогреется до +22°С, небольшая облачность.

Во Львове, Ровно и Луцке в четверг будет сухо, но и небольшая облачность. Днем +22°С.

В Ивано-Франковске сегодня будет практически безоблачно, днем столбики термометров покажут +24°С.

В Черкассах пройдет сильный ливень и будет небольшая облачность, днем температура достигнет +22°С.

В Виннице сегодня также будет небольшая облачность и до +23°С днем.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура днем составит +22°С.

В Житомире в четверг также небольшая облачность и температура днем до +24°С.

В Полтаве сегодня потеплеет до +27°С. Будет сухо, но с небольшой облачностью.

В Одессе 19 августа пройдет дождь с грозой ожидаются небольшая облачность и дневные +24°С.

В Херсоне в четверг также пройдет ливень, днем жара спадет до комфортных +26°С.

В Николаеве днем будет пасмурно, ливень принесет температуру в пределах +22°С.

В Запорожье сегодня небольшая облачность, днем будет стоять жара до +30°С.

В Сумах и Симферополе сегодня ожидаются ливни, температура воздуха составит +15...26°С.

В Харькове и Днепре пройдут ливни с грозами, ожидается небольшая облачность и дневная температура около +30°С.

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Из-за дождей в бассейнах рек Сян и Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях возможно повышение уровня воды на 0,2-0,8 м. В бассейнах рек Прут и Сирет, а также левых притоках Днестра вода поднимется на 0,2-0,7 м. В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Есть угроза формирования селевых потоков и оползней.