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среда, 18 августа 2021 15:04

Какой будет погода на Спаса

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В пору августовских праздников в Украину пришло похолодание. Только на востоке завтра еще задержится жара в виде +28...32°С.

19 августа в большинстве областей воздух будет свежим и комфортным, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В течение дня ожидается +22...27°С, а ночью и утром даже будет прохладно, +10...16°С.

"Завтра придет Спас, поэтому приготовьте, чтобы не забыть, самую красивую миску. В ней будут красоваться белыми, красными и желтыми боками яблоки и груши", - говорится в сообщении.

В Днепре с районами, на Полтавщине, Запорожье и Херсонщине термометры покажут +27...29°С. Дожди, связанные с сегодняшним атмосферным фронтом, в четверг пройдут в центральных областях, на юге и местами на востоке. На западе и севере страны осадки 19 августа маловероятны.

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Автор: facebook.com/tala.didenko
  Дожди пройдут в центральных областях, на юге и местами на востоке
Дожди пройдут в центральных областях, на юге и местами на востоке

В Киеве на Спаса еще может задержаться облачность, однако в столице завтра не будет дождливо. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...24°С.

22 августа дождя тоже не предвидится. Только в ночь на 22 число есть вероятность небольших осадков. Днем +24°С, вечером +18...20°С. 23 августа в Киеве будет солнечно, +25°С.

На День Независимости погода в столице также обещает быть хорошей. Будет много солнца, дождей не ожидается. Днем +24...26°С, а вечером +18...20°С.

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18 августа дожди пройдут в центре и на севере Украины. На юге и востоке будет стоять жара, а на остальных территориях похолодает до +20°С. В Сумской, Киевской и Днепропетровской областях сегодня пройдут грозы.

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