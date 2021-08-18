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среда, 18 августа 2021 07:31

Похолодание окутает грозами часть Украины

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Похолодание окутает грозами часть Украины
В Виннице 18 августа пройдет сильный ливень. Фото: pixabay.com

18 августа дожди пройдут в центре и на севере Украины. На юге и востоке будет стоять жара, а на остальных территориях похолодает до +20°С.

В Сумской, Киевской и Днепропетровской областях пройдут грозы, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидаются дождь с грозой и пасмурная погода. Температура воздуха днем составит +21°С.
Во Львове и Тернополе в среду будет сухо, но с небольшой облачностью. Днем до +20°С.
В Луцке тоже небольшая облачность, воздух днем прогреется до +22°С.
В Хмельницком и Ровно в среду ожидается небольшая облачность, днем термометры покажут +21°С.
В Ивано-Франковске сегодня пройдет небольшой дождь и будет небольшая облачность. Температура днем составит +21°С.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, дневная температура в пределах +22°С.
В Виннице 18 августа пройдет сильный ливень. Днем до +22°С и небольшая облачность.
В Житомире в среду будет до +23°С и облачно с прояснениями.
В Черкассах и Кропивницком сегодня ожидаются сильные ливни. В то же время будет стоять жара +30°С и небольшая облачность
В Полтаве сегодня сухо и почти безоблачно, температура воздуха +17...29°С.
В Одессе 18 августа - почти безоблачно, температура днем составит +30°С.
В Херсоне и Запорожье в среду днем термометры покажут +31°С, будет почти безоблачно.
В Николаеве также безоблачно, днем жара до +30°С.
В Сумах сегодня пройдет гроза, температура воздуха составит +15...28°С.
В Днепре и Харькове - небольшая облачность, температура днем поднимется до жарких +32°С.
В Симферополе в среду будет почти безоблачно, днем воздух прогреется до +27°С.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.

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Дата
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августа

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