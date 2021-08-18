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среда, 18 августа 2021 09:28

Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение

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Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Дожди прогнозируют в большинстве областей. Фото: pixabay.com

Сегодня из-за значительного ухудшения погоды в Украине объявили штормовое предупреждение.

Большинство областей накроют мощные ливни, грозы с градом и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"18 августа в северных областях, Винницкой, ночью и в западных, а днем в центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области сегодня также грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Из-за дождей в бассейнах рек Сян и Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях возможно повышение уровня воды на 0,2-0,8 м. В бассейнах рек Прут и Сирет, а также левых притоках Днестра вода поднимется на 0,2 - 0,7 м.

В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Есть угроза формирования селевых потоков и оползней.

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Атмосферные фронты циклона Luciano уже шагают по Украине. Дожди и грозы 18 августа ожидаются в зоне прохождения этих фронтов. В связи со значительными скачками температуры воздуха может "прыгать" и артериальное давление. Высока вероятность мигреней, сонливости и снижения работоспособности.

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