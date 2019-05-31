Дожди и жара: какие сюрпризы ждать от погоды на выходных

Почти по всей территории Украины на выходных будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами.
В Киеве в субботу осадков не будет, температура воздуха ночью 17°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, + 18° ...+27°, пишет УНІАН.
Львовяне встретят субботу без осадков, ночью 11°, днем +22°. А в воскресенье переменная облачность, +14° ...+25°.
В Луцке в субботу ночью 14°, днем + 24°, солнечно. В воскресенье ночью 14°, днем +25°, дождь.
В Виннице в субботу ожидается дождь с грозой, температура воздуха 14° ...+24°. В воскресенье до +25°, гроза.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью 19°, днем +33°. В воскресенье +20° ...+33°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью 18°, днем + 28°. В воскресенье +19° ...+30°, пройдет дождь.
Гроза накроет в субботу также и Днепр, температура ночью 19°, днем +30°. В воскресенье дождь с грозой, температура воздуха 19° ...+31 °.
В Симферополе завтра будет солнечно, +17 ° ...+30°. В воскресенье +19° ...+31°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью 20°, днем +31 °. В воскресенье солнечно, температура до +31°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью 18 °, днем +32°. В воскресенье температура до +31°, солнечно.
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В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 18 °, днем +32°. В воскресенье + 18 ° ...+31° облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +14°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +10 градусов, днем + 17°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью 11°, днем +20°. В воскресенье дождь, ночью +13°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до + 23°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха 13° ...+21°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью 19 °, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +29°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха 23° ...+28°.
Почти на всей части западной Украини 31 мая будет падать дождь, а на востоке будет сухо и солнечно.
Порывы ветра ожидаются лишь в тех регионах страны, где будут сильные дожди с грозами - об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
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