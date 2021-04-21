Дожди и заморозки: синоптики обновили прогноз до конца апреля

До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки.

До конца месяца украинцев ждут температурные качели, сообщает Gismeteo. Погода будет дождливой.

Ожидается достаточно теплый день в четверг, 23 апреля, а с 24 по 28 число похолодает. На западе и севере возможны ночные заморозки. 29-30 апреля температура немного повысится. Дожди, местами с грозами, будут идти почти ежедневно.

Ниже приведен прогноз погоды до конца апреля для Киева, Львова, Харькова и Одессы:

Фото: gismeteo.ua

В последние дни апреля в столицу может прийти потепление.

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Диетолог назвала семь продуктов, которые можно есть просроченными без опасения. Так, замороженные овощи годами не будут портиться в морозилке. Со временем они могут потерять вкус, но точно не навредят организму.