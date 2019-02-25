Дожди и тепло: рассказали о погоде на неделю

28 февраля в восточной части мокрый снег, 1 марта в западных областях преимущественно дождь. Фото: 24News

В Украине в начале недели погоду будут определять два атмосферных фронта - циклон и антициклон.

С юго-запада Украина окажется под давлением антициклона, который выдавливать осадки и холод, а с севера - циклона, сообщает Укргидрометцентр.

25 февраля ожидается переменная облачность, в восточных областях местами небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, в южной части, Луганской, Донецкой областях и в горных районах 6-11° мороза; днем 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 1° мороза до 4° тепла. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18м/сек.

В Киеве и области в этот день переменная облачность, без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

26-27 февраля будет облачно с прояснениями. 26 февраля ночью в восточных областях, днем в Украине, кроме западных областей, небольшие осадки.

27 февраля без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе, в Приазовье и Крыму небольшие осадки. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в западных областях до 7°.

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28 февраля в восточной части мокрый снег, 1 марта в западных областях преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, на севере Левобережья 28 февраля 6-12° мороза; днем в Украине 2-8° тепла, в восточной части около 0°, на западе 28 февраля 5-11° тепла.

28 февраля - 1 марта в Киеве и области без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Этого года 4-летняя бабачиха Маруся проснулась рано, вела себя активно и много свистела. Директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович отметил, что это является признаком ранней и теплой весны.