Дожди и тепло: рассказали о погоде на неделю

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 576
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 783
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
2 Просмотров: 5427
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1584
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 396
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42249
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1314
Новый общественный договор или пустой избирательный лозунг: что делать с Конституцией
Новый общественный договор или пустой избирательный лозунг: что делать с Конституцией
Просмотров: 171
День Героев Небесной сотни: Люди весь вечер несут цветы и свечи на майдан Незалежности
День Героев Небесной сотни: Люди весь вечер несут цветы и свечи на майдан Незалежности
Просмотров: 1728
Сколько Украина продержится в случае масштабного наступления России
Сколько Украина продержится в случае масштабного наступления России
Просмотров: 10737
Фото
Все фото
6
14
3
5
3
В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец
В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец
&quot;Мех - это кровавое жлобство&quot;: зоозащитники требуют запретить меховые фермы
"Мех - это кровавое жлобство": зоозащитники требуют запретить меховые фермы
&quot;Доверия к президенту никакого нет&quot; - в России требовали отставки Путина
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
Показали первый каталог мест памяти погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ
Показали первый каталог мест памяти погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ
&quot;Полная ж * па для вас&quot; - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
"Полная ж * па для вас" - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
Видео
Все видео
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
"Вата лезет к нашему праздничному столу, не помыв руки после параши": музыкант жестко прошелся по Евровидению
"Вата лезет к нашему праздничному столу, не помыв руки после параши": музыкант жестко прошелся по Евровидению
Выпускник записал грамматический рэп о ударения, который поможет сдать ВНО
Выпускник записал грамматический рэп о ударения, который поможет сдать ВНО
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1026
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3879
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2727
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2160
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5130
Колонка
Ольга Васильченко
Ольга Васильченко
24 февраля 2019
1 Просмотров: 675
Дятел на "блясі"
У ту середу Київ завалило снігом. Це щоразу несподіванка для комунальників. Дороги моєї спальної околиці нечищені й непосипані. Штурмуємо з 8-річним ...
понедельник, 25 февраля 2019 08:34

Дожди и тепло: рассказали о погоде на неделю

  Комментировать
  28 февраля в восточной части мокрый снег, 1 марта в западных областях преимущественно дождь. Фото: 24News
28 февраля в восточной части мокрый снег, 1 марта в западных областях преимущественно дождь. Фото: 24News

В Украине в начале недели погоду будут определять два атмосферных фронта - циклон и антициклон.

С юго-запада Украина окажется под давлением антициклона, который выдавливать осадки и холод, а с севера - циклона, сообщает Укргидрометцентр.

25 февраля ожидается переменная облачность, в восточных областях местами небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, в южной части, Луганской, Донецкой областях и в горных районах 6-11° мороза; днем 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 1° мороза до 4° тепла. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18м/сек.

В Киеве и области в этот день переменная облачность, без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

26-27 февраля будет облачно с прояснениями. 26 февраля ночью в восточных областях, днем в Украине, кроме западных областей, небольшие осадки.

27 февраля без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе, в Приазовье и Крыму небольшие осадки. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в западных областях до 7°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И снова +10: когда ждать весенней погоды

28 февраля в восточной части мокрый снег, 1 марта в западных областях преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, на севере Левобережья 28 февраля 6-12° мороза; днем в Украине 2-8° тепла, в восточной части около 0°, на западе 28 февраля 5-11° тепла.

28 февраля - 1 марта в Киеве и области без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Этого года 4-летняя бабачиха Маруся проснулась рано, вела себя активно и много свистела. Директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович отметил, что это является признаком ранней и теплой весны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дожди и тепло: рассказали о погоде на неделю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Рада утвердила герб Украины

Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 18900
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 1 Просмотров: 16128
Как выглядели жители Полесья 90 лет назад
Как выглядели жители Полесья 90 лет назад
10
 Просмотров: 13815
На дне рождения Коломойского расклеивали агитацию Зеленского
На дне рождения Коломойского расклеивали агитацию Зеленского
3
 3 Просмотров: 7588
&quot;Полная ж * па для вас&quot; - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
"Полная ж * па для вас" - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
3
 2 Просмотров: 5940
Общество
Полицейским, которые безосновательно схватили двух граждан за "подкуп избирателей", объявлено подозрения - Червакова
Полицейским, которые безосновательно схватили двух граждан за "подкуп избирателей", объявлено подозрения - Червакова Просмотров: 45
В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец
В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец
6
 Просмотров: 180
"Не плачь, мама, если вылечили раз, то и второй раз помогут" — сельской девочке на спасение нужно 35 тысяч долларов
"Не плачь, мама, если вылечили раз, то и второй раз помогут" — сельской девочке на спасение нужно 35 тысяч долларов Просмотров: 9
Раздражают всезнайки и лентяи: сколько украинцев довольны своим руководителем
Раздражают всезнайки и лентяи: сколько украинцев довольны своим руководителем Просмотров: 918
"Будь мужиком или умри": чем вредна традиционная маскулинность
"Будь мужиком или умри": чем вредна традиционная маскулинность Просмотров: 1549
Больше всего комментируют
20
Праздновали снятие блокады Ленинграда, а сами устраивают блокаду соседям - американский офицер
12
Поводок короткий, Сергей, - Скрипин оппонирует Притуле о скандале с дуэтом ANNA MARIA
11
Рейтинг Зеленського впав майже на 10%
10
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
Голосов: 35126
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua