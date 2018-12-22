Дожди и мокрый снег - рассказали о погоде на Анны

Погода в Украине 22 декабря будет теплой. Во всех регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег.
Температурные отметки во всех, без исключения, регионах будут "плюсовыми", - об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
Теплее всего будет в ряде западных и южных областей, а также в Крыму. На Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине, Одесской и Херсонской воздух прогреется до +5 ... + 7 градусов. А вот в Крыму температура будет колебаться от +6 до +8 градусов.
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Холоднее всего будет на севере и в центре, а также в ряде восточных областей. Там столбики термометров будут показывать +1 ... + 3 градуса.
На остальной территории температура будет колебаться от 2 до 6 градусов с отметкой "плюс".
Кроме этого, по всей территории Украины 22 декабря пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер будет юго-западным, 7 - 12 метров в секунду.
В Киеве синоптики прогнозируют до +1 ... + 3 градусов. В столице также пройдет дождь с мокрым снегом.
Прогноз погоды на субботу, 22 декабря, в городах Украины:
Ужгород - + 4 ... + 6
Львов - + 4 ... + 6
Ивано-Франковск - + 5 ... + 7
Тернополь - + 5 ... + 7
Черновцы - + 5 ... + 7
Хмельницкий - + 4 ... + 6
Луцк - +3 ... + 5
Ровно - +3 ... + 5
Житомир - + 2 ... + 4
Винница - +2 ... +4
Одесса - + 5 ... + 7
Николаев - + 4 ... + 6
Херсон - + 5 ... + 7
Симферополь - +6 ... +8
Кропивницкий - + 1 ... + 3
Черкассы - + 1 ... + 3
Чернигов - + 1 ... + 3
Сумы - - + 1 ... + 3
Полтава - + 1 ... + 3
Днепр - + 2 ... + 4
Запорожье - +3 ... + 5
Донецк - + 2 ... + 4
Луганск - + 1 ... + 3
Харьков - + 1 ... + 3
Киев - + 1 ... + 3
22 декабря в Украине отмечают праздник Анны. В древности в народе праздник называли "народини солнца": ето самий короткий день в году.Библия связывает день с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии - Матери Иисуса Христа.
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