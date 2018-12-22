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суббота, 22 декабря 2018 10:40

Дожди и мокрый снег - рассказали о погоде на Анны

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Дожди и мокрый снег - рассказали о погоде на Анны
Теплее всего будет в ряде западных и южных областей, а также в Крыму. Фото: media.pogliad.ua

Погода в Украине 22 декабря будет теплой. Во всех регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег.

Температурные отметки во всех, без исключения, регионах будут "плюсовыми", - об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

Теплее всего будет в ряде западных и южных областей, а также в Крыму. На Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине, Одесской и Херсонской воздух прогреется до +5 ... + 7 градусов. А вот в Крыму температура будет колебаться от +6 до +8 градусов.

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Холоднее всего будет на севере и в центре, а также в ряде восточных областей. Там столбики термометров будут показывать +1 ... + 3 градуса.
На остальной территории температура будет колебаться от 2 до 6 градусов с отметкой "плюс".

Кроме этого, по всей территории Украины 22 декабря пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер будет юго-западным, 7 - 12 метров в секунду.

В Киеве синоптики прогнозируют до +1 ... + 3 градусов. В столице также пройдет дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды на субботу, 22 декабря, в городах Украины:

Ужгород - + 4 ... + 6

Львов - + 4 ... + 6

Ивано-Франковск - + 5 ... + 7

Тернополь - + 5 ... + 7

Черновцы - + 5 ... + 7

Хмельницкий - + 4 ... + 6

Луцк - +3 ... + 5

Ровно - +3 ... + 5

Житомир - + 2 ... + 4

Винница - +2 ... +4

Одесса - + 5 ... + 7

Николаев - + 4 ... + 6

Херсон - + 5 ... + 7

Симферополь - +6 ... +8

Кропивницкий - + 1 ... + 3

Черкассы - + 1 ... + 3

Чернигов - + 1 ... + 3

Сумы - - + 1 ... + 3

Полтава - + 1 ... + 3

Днепр - + 2 ... + 4

Запорожье - +3 ... + 5

Донецк - + 2 ... + 4

Луганск - + 1 ... + 3

Харьков - + 1 ... + 3

Киев - + 1 ... + 3

22 декабря в Украине отмечают праздник Анны. В древности в народе праздник называли "народини солнца": ето самий короткий день в году.Библия связывает день с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии - Матери Иисуса Христа.

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Дата
22
декабря

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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