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четверг, 23 сентября 2021 07:32

Дожди и холод: погода не порадует в ближайшие дни

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Дожди и холод: погода не порадует в ближайшие дни
В Полтаве пройдет ливень. Фото: pixabay.com

23 сентября в Украине продолжат идти дожди. В западных областях столбики термометров местами покажут +15...18°С.

Холоднее всего будет на севере страны, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня пройдет небольшой дождь, будет пасмурно и сплошная облачность. Температура воздуха днем поднимется не выше +8°С.
Во Львове в четверг будет пасмурно. Ожидаются небольшой дождь и сплошная облачность. Днем до +14°С.
В Луцке и Ровно также пройдут незначительные дожди и будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +13°С.
В Тернополе 23 сентября будет сухо, днем +12°С, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня пройдет небольшой дождь, но будет пасмурно. Днем до +13°С.
В Ивано-Франковске будет сухо, но облачно с прояснениями. Днем потеплеет до +15°С.
В Ужгороде столбики термометров покажут +10...18°С, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, днем в пределах +14°С.
В Виннице сегодня пройдет небольшой дождь, будет +7...11°С. ожидается облачность.
В Житомире в четверг будет дождливо, днем до +10°С, небольшая облачность.
В Черкассах также немного дождливо. Будет пасмурно, сплошная облачность и дневные +10°С.
В Кропивницком температура днем будет достигать +11°С, сухо, но небольшая облачность.
В Полтаве пройдет ливень. Температура воздуха +5...9°С, небольшая облачность.
В Одессе 23 сентября - облачно с прояснениями, температура днем составит +12°С.
В Херсоне и Николаеве в четверг пройдут дожди, днем до +12°С и небольшая облачность.
В Запорожье также дождливо. Температура днем +11°С, небольшая облачность.
В Сумах сегодня ожидается сильный ливень. Дневная температура воздуха составит +8°С, небольшая облачность.
В Харькове и Днепре будет дождливо и пасмурно, ожидается сплошная облачность. Температура днем в пределах +10°С.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность и +4...12°С.

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Ночью, при прояснении, возможны заморозки на почве. В Карпатах возможен мокрый снег. Ветер будет преобладать северо-западного направления, в западных областях может быть резким. В пятницу ветер усилится во всей Украине и достигнет штормовых порывов. Дождей станет больше. Потепление прогнозируют только на выходные, 24-25 сентября.

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