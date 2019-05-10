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пятница, 10 мая 2019 07:58

Дожди и грозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды

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В пятницу, 10 мая, в Украине утихнут дожди и начнет возвращаться теплая погода.

Однако, ожидаются небольшие дожди, местами грозы. В большинстве южных областей, а ночью и на востоке страны – без существенных осадков, передает Укргидрометцентр.

Температура ночью 6-11°, днем 14-19°, на высокогорье Карпат в течение суток 2-7° тепла.

На остальной территории Украины в течение дня ожидается +13+18 градусов тепла, а на Западе– +10+15 градусов.

В Киеве 10 мая – периодически дождь или морось. Днем столбики термометров будут колебаться от +17 до +19 градусов.

  Погода в Украине на 10 мая. Фото: meteo.gov.ua
Погода в Украине на 10 мая. Фото: meteo.gov.ua

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Июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине. А температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

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Дата
10
мая

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

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