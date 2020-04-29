Дожди грозы и ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют дожди. Фото: pixabay

Во многих регионах Украины 30 апреля ухудшится погода.

Объявили штормовое предупреждение, сообщает Украинский гидрометцентр.

"30 апреля в западных областях грозы, в Карпатах порывы ветра 15-20 м / с, ночью на Закарпатье значительний дождь (и уровень опасности, желтый)", - написали в сообщении.

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Синоптики прогнозируют дожди.

Местами температура воздуха достигнет 25 градусов.

29 апреля в большинстве областей Украины будет сухо и тепло. А вот на западные регионы обрушатся сильные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.