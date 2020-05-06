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среда, 06 мая 2020 10:03

Доставайте лыжи. В Карпатах прогнозируют 40 см снега

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Доставайте лыжи. В Карпатах прогнозируют 40 см снега
В Карпатах ближайшие дни ожидают снежных метелей. Фото: pixabay.com

В Карпатах 6 и 7 мая прогнозируют ухудшение погодных условий.

Из-за циклона ожидают порывы ветра 10-20 м/с, сильный дождь и мокрый снег, передает Укргидрометцентр.

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Местами метели. На среднегорье снежный покров достигнет 10-20 см, на высокогорье - 40 см.

Синоптики советуют воздержаться от походов в горы.

Погода в Украине испортилась еще 4 мая. В некоторых регионах выпали обильные осадки, град. В Киеве из-за сильных ливней затопило улицы. В Харькове - местный рынок. В Карпатах выпал небольшой снег.

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06
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