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среда, 29 апреля 2020 16:07

Допрос Януковича: адвокаты подготовили предложение следователям

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Допрос Януковича: адвокаты подготовили предложение следователям
Янукович хочет сотрудничать со следствием. Фото: Facebook Виктор Янукович

Завтра адвокаты Виктора Януковича от его имени вручат Государственному бюро расследований заявление о присоединении Януковича по видеоконференции ко всем следственным и процессуальным действиям по делу о ексначальнике Генерального штаба ВСУ Владимире Замане.

Его подозревают в государственной измене, сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передают УНН.

"Завтра защита в 10:00 посетит ГБР и вручит от имени клиента требование об обеспечении участия Виктора Януковича в данном процессе, о том, что Виктор Янукович готов предоставить все необходимые показания по этому поводу и готов сотрудничать со следствием по этому делу", - сказал Сердюк .

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Также, по его словам, Янукович готов предоставить информацию относительно аналогичного дела по факту умышленной сдачи Крыма.

"Мы заинтересованы в полном и всестороннем расследовании. Будет подано заявление, в котором будем просить ГБР приобщить участие Януковича путем видеоконференции во всех без исключения следственных и процессуальных действиях по данному делу", - отметил адвокат.

Государственное бюро расследований вызвало четвертого президента Украины Виктора Януковича для проведения следственных действий. Янукович должен прибыть 30 апреля к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

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Дата
29
апреля

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