Дополнительные поезда и ограничения движения: что ждет украинцев в июне

С 1 июня вводят сезонные ограничения движения грузовиков. Фото: UkrMedia

В июне начнут действовать законодательные изменения в различных сферах. Укрзализныця запустит дополнительные поезда в курортные города, туроператоры будут работать по новым требованиям. А для грузовиков введут ограничения движения.

Дополнительные поезда

Укрзализныця открывает продажу билетов на 22 дополнительных поезда в Бердянск, Одессу, Геническ, Николаев и Херсон. Продлится с июня до конца сентября 2019 года. Кроме того дополнительные поезда будут курсировать из Львова в Новоалексеевку Херсонской области.

Требования к туроператорам

С 1 июня Кабинет министров ужесточил требования к работе туроператоров. Они обязаны дважды проверять, не изменился время вылета и официально информировать об этом туристов. Должны составлять список своих турагентов с названиями фирм, адресами и контактами. Также, должна быть обязательная банковская гарантия в 20 тыс. евро для компаний, возят путешественников за границу, и 10 тыс. - для внутреннего туризма. Она служит страховкой на случай, если туроператор не выполнит обязательств. Компании, что не придерживаться этих требований, будут лишать лицензии.

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"Решение ужесточить требования правильное, - объясняет менеджер туристического агентства "Мандарин" Светлана Цимбаленко. - Конечно, форс-мажоров не избежать. Особенно это касается вылетов. В Украине авиакомпания может изменять чартерные рейсы буквально в пределах суток. Предусмотреть это невозможно. Главное в таких ситуациях поддерживать связь с клиентами, оперативно искать решение проблемы. В то же время 20 тыс. евро банковской гарантии - это маленькая сумма. В случае банкротства долги перед всеми клиентами не покроют".

Ограничение движения грузовиков

С 1 июня вводят сезонные ограничения движения грузовиков весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т по большинству автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Действовать, когда температура воздуха будет превышать + 28 ° C. За соблюдением ограничений следить Укртрансбезпека и Нацполиция.

Правила будут касаться машин, перевозящих живых животных, опасные или скоропортящиеся грузы. И тех, которые могут помочь предотвратить или ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

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"При высокой температуре грузовика образуют пути на дорогах. Ограничениями хоть как-то это предотвратить, - говорит эксперт общественной компании "Евро-патруль" Вячеслав Коновалов. - За рубежом тоже есть такая проблема. Однако там не движение ограничивают, а контролируют загруженность авто и штрафуют нарушителей. Высшее качество автодорог уменьшила бы проблему, но не устранила бы ее. Ограничение движения перевозчикам мешает. Но для этого есть логистика. Они могут распланировать передвижения машин так, чтобы минимизировать простой. Кроме того, местные власти должны организовать движение транспорта, чтобы на въезде в города колонны фур не создавали пробки".

График работы контрольных пунктов в ООС

Контрольные пункты въезда-выезда в районе Операции объединенных сил на Донбассе летом будут работать с 6:00 до 20:00. До 1 июня людей пропускают с 7:00 до 18:30.

Июнь 2019-го в Украине начнется прохладой и дождем. Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что потепление стоит ожидать в конце месяца. Уже в середине первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.