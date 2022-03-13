"Дома для Украины" - Великобритания предоставит украинцам безвиз

Британцы будут ежемесячно получать помощь от государства. Фото: Укрзализныця

В Великобритании вводят новую программу для украинских беженцев, покинувших страну из-за вторжения России.

Новая схема называется "Дома для Украины". Граждане смогут приезжать в Великобританию, даже если у них нет родственных связей в стране, пишет Reuters.

Также британцам, которые приютят беженцев минимум на полгода, будут платить финансовую помощь в размере 350 фунтов стерлингов (456 долларов США - Gazeta.ua) в месяц.

Представители основных политических партий раскритиковали правительство, настаивающее на том, чтобы украинцы получали визы до прибытия в Великобританию. Это ставит бюрократию выше благосостояния тех, кто спасается от войны, подчеркнули чиновники. Власти Великобритании планируют отменить визы для украинских беженцев.

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Кроме этого, согласно новой схеме, представители общественности, благотворительных организаций, предприятий и общественных групп смогут предлагать свое жилье через специальный сайт.

ЕС выделил €500 млн в помощь украинским беженцам. Также они могут получить вид на жительство на территории стран Европейского Союза сроком на минимум год.