Дом торговли превратили в станцию метро. Как в Киеве снимали ролик для Adidas

Режиссером стал немецкий фотограф. Фото: скриншот

Компания Adidas сняла новый рекламный ролик в Киеве. Съемки проходили ночью.

Видео снимали в Доме торговли на Львовской площади. Режиссером стал немецкий фотограф Даниэль Саннвальд, сообщила Украинская студия FAMILY PRODUCTION в Facebook.

Саннвальд сотрудничал с такими известными брендами как Nike, Adidas, Foot Locker, Hugo Boss, Camper и Stella McCartney.

"Посмотрите на эти футуристические кадры. А теперь скажите нам честно, верите, что наш новый ролик для Adidas почти полностью снят в Доме торговли на Львовской площади?" - написали в сообщении.

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Локацию превратили в станцию ​​метро, ​​а затем на азиатский город.

"Но самый сложный челлендж - найти столько старых телевизоров и подсоединить каждый отдельно", - отметили в студии.

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