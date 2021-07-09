Дом торговли превратили в станцию метро. Как в Киеве снимали ролик для Adidas

Компания Adidas сняла новый рекламный ролик в Киеве. Съемки проходили ночью.
Видео снимали в Доме торговли на Львовской площади. Режиссером стал немецкий фотограф Даниэль Саннвальд, сообщила Украинская студия FAMILY PRODUCTION в Facebook.
Саннвальд сотрудничал с такими известными брендами как Nike, Adidas, Foot Locker, Hugo Boss, Camper и Stella McCartney.
"Посмотрите на эти футуристические кадры. А теперь скажите нам честно, верите, что наш новый ролик для Adidas почти полностью снят в Доме торговли на Львовской площади?" - написали в сообщении.
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Локацию превратили в станцию метро, а затем на азиатский город.
"Но самый сложный челлендж - найти столько старых телевизоров и подсоединить каждый отдельно", - отметили в студии.
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