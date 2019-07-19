Должны взять в свои руки инициативу на Донбассе - журналист

Сергей Гармаш: ни Россия, ни Украина не могут решить конфликт на своих условиях. Фото: Сергей Старостенко

Ни одна из сторон не заинтересована в консервации конфликта на Донбассе.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит журналист Сергей Гармаш.

"Но ни Россия, ни Украина не могут решить конфликт на своих условиях. Сейчас - вынужденная позиция. "Левая нога" помощника президента Путина Алексей Чеснаков (входит в близкий круг советника президента России Владислава Суркова. - Gazeta.ua) говорил, что Кремль готов требовать выполнения политической составляющей Минских договоренностей сколько понадобится. Поэтому все будет зависеть от того, насколько РФ сможет давить, чтобы мы приняли автономию Донбасса. Или сможет ли Украины изгнать россиян из оккупированных территорий", - объясняет эксперт.

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Он подчеркивает, что наша власть должна быть активной, а не пассивной, как 5 прошедших лет.

"Берлин и Париж решали больше, чем Киев. Нужно выдвигать свои инициативы. Заставлять Москву реагировать на них. Ресурсы россиян небезграничны, терпение Запада - тоже. В мире все быстро меняется. Старые страны возглавляют новые лидеры. Поэтому имеем шансы взять инициативу в свои руки", - добавляет журналист.

Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для всех украинцев, живущих в Луганской и Донецкой областях.