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воскресенье, 14 июля 2019 11:55

Должны продумать путь к интеграции для тех, кто не родился украинцем - Глибовицкий

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Должны продумать путь к интеграции для тех, кто не родился украинцем - Глибовицкий
Эксперт из стратегий Евгений Глибовицкий: Люди не доверяют друг другу не потому, что глупые, а потому, что опытные Фото: Тарас Подолян

Недоверие украинского общества являются следствием недостатка безопасности.

Говорит в интервью журналу "Країна" эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

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"Люди не доверяют друг другу не потому, что глупые, а потому, что опытные. Те, кто доверяли, не пережили ХХ век. Низкий уровень безопасности также влияет на рождаемость. Сейчас нет даже естественного воспроизводства. Это рано или поздно приведет к необходимости открываться для иммиграции. А это остро поставит на повестку дня необходимость выработать рамки гражданской идентичности. У нас нет проблемы назвать историка Вахтанга Кипиани, лидера крымских татар Мустафу Джемилева или депутата Мустафа Найема украинцами. Если не хотим мигрантских гетто в будущем - должны уже сейчас продумывать путь к интеграции в общество для тех, кто не родился украинцем, но может им стать ", - считает Глибовицкий.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.

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