Должны определить крымскотатарский народ как коренной - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть должна поставить точку в определении статуса крымскотатарского народа как коренного.
Об этом он заявил по случаю Международного дня коренных народов мира, передает Офис президента
Президент отметил, что в Украине продолжается работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.
"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать - обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - отметил президент.
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По его словам, с началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в нашем государстве стало еще более актуальным.
"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине - в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины ", - добавил Зеленский.
Украинские стоит "воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США". Также не следует решать за счет этого личные политические или бизнес-проблемы.
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