Должны определить крымскотатарский народ как коренной - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 1485
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1008
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 342
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2151
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1269
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18711
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3717
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
7
20
5
14
13
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Видео
Все видео
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1008
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 342
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1602
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2151
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 81
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
воскресенье, 09 августа 2020 18:05

Должны определить крымскотатарский народ как коренной - Зеленский

  Комментировать
Должны определить крымскотатарский народ как коренной - Зеленский
В Украине продолжается работа над законодательным определением коренных народов. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть должна поставить точку в определении статуса крымскотатарского народа как коренного.

Об этом он заявил по случаю Международного дня коренных народов мира, передает Офис президента

Президент отметил, что в Украине продолжается работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать - обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - отметил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналист обратился в Интерпол из-за преследований Россией крымских татар

По его словам, с началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в нашем государстве стало еще более актуальным.

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине - в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины ", - добавил Зеленский.

Украинские стоит "воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США". Также не следует решать за счет этого личные политические или бизнес-проблемы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Должны определить крымскотатарский народ как коренной - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Члены культа убили пять человек

"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким"

Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом

Родители заморили голодом 4-летнего сына

Взрыв атомной бомбы оглушил людей

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 98869
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 20115
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 19035
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 14481
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 9189
Общество
Ни один медик не заболел - главврач Винницкой ЦРБ, которая получила 3,5 тысячи костюмов от Порошенко рассказала, что в апреле было всего 25 противочумных костюмов 70-х-80-х годов
Ни один медик не заболел - главврач Винницкой ЦРБ, которая получила 3,5 тысячи костюмов от Порошенко рассказала, что в апреле было всего 25 противочумных костюмов 70-х-80-х годов
5
 Просмотров: 207
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 828
Виктор Павлик показал сына в последние дни жизни: видео
Виктор Павлик показал сына в последние дни жизни: видео Просмотров: 1791
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
7
 Просмотров: 450
Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась
Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась Просмотров: 36
Больше всего комментируют
3
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
"Украина рискует попасть в историческую ловушку" - философ
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
В Испании самолет совершил экстренную посадку: украинец отказался надевать маску
Голосов: 52619
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua