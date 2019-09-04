Должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ разделят

В ВСУ изменится кадровая структура. Фото: Новинарня

До конца 2019 года планируется разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ. Обе сейчас закреплены за генералом Русланом Хомчаком.

"Это позволит улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных сил", - рассказал первый заместитель начальника Генштаба Игорь Колесник в интервью "АрмияИнформ".

Главнокомандующий ВСУ будет командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб.

Главнокомандующий ВСУ, в свою очередь, будет подчиняться министру обороны.

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Будет также одновременный переход Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня Вооруженных сил на J-структуру.

"J-структура - это не панацея от всех проблем, а прежде всего возможность для украинской армии стать понятной для Альянса", - добавил Колесник.

29 августа Верховная Рада Украины назначила на должность главы Министерства обороны Андрея Загороднюка, внештатного советника президента Владимира Зеленского.