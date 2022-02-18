"Должен пойти бум" - командующий Сил теробороны анонсировал масштабное вступление в их ряды

Большинство украинцев хотят вступать в ряды ТрО – Галушкин. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

В течение февраля и марта украинцы хлынуть вступать в территориальную оборону (ТрО) Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил командующий Сил теробороны Юрий Галушкин в эфире "24 канала".

По его словам, темпы вступления в ТрО пока не очень удовлетворительные, но это не связано с нежеланием украинцев стать добровольцами. Напротив, большинство украинцев изъявляют такое желание.

Галушкин объяснил, что есть очень много непонятных вопросов, которые сдерживают желающих.

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"Есть определенный бюрократический процесс. Сделали многое для упрощения этих процедур. В течение конца февраля и марта (текущего года. – Gazeta.ua) должен пойти бум, если люди поймут, что происходит", – сказал Галушкин в программе "Перші особи".

Он заверил, что Силы ТрО пытаются максимально коммуницировать и все разъяснять. Также отметил, что команда ТрО пытается сопровождать добровольцев, чтобы на первых этапах они не потерялись и не разочаровались.

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны ВСУ 1 января. В тот же день вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. 20 января правительство утвердило порядок применения отрядами теробороны охотничьего оружия.