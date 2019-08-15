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четверг, 15 августа 2019 17:05

"Должен осознать Украину" - рассказали, сможет ли Зеленский стать успешным президентом

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&quot;Должен осознать Украину&quot; - рассказали, сможет ли Зеленский стать успешным президентом
Виктор Бобыренко: В любом случае, рейтинг Зеленского будет падать. Потому что наши люди хотят щелкать телевизор и за это получать высокие зарплаты. Фото: Gazeta.ua

Новый президент оказался в ситуации, о которой Порошенко и мечтать не мог.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Имеет полную власть, основные реформы уже начались. Но не факт, что воспользуется ситуацией - из-за некомпетентности. Важно правильно расставить кадры и дистанцироваться от олигархов. В любом случае, рейтинг Зеленского будет падать. Потому что наши люди хотят щелкать телевизор и за это получать высокие зарплаты. Типа проголосовали за него - теперь Вова должен отжиматься", - объясняет он.

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По словам эксперта, Зеленский сможет стать успешным президентом, если осознает Украину.

"Это может произойти под давлением Запада. Если же нет, его электорат в 2024 году будет искать очередного мессию", - добавляет Виктор Бобыренко.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.

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15
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