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пятница, 10 мая 2019 17:45

"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
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Фото: n-ost.org

В июле и сентябре в Украине состоится ряд медиа-тренингов для молодых людей, которые интересуются журналистикой, но не являются профессионалами в этой области.

Проект "Долой стену. Строим мосты взаимопонимания в разделенном обществе" организует Международная сеть журналистов и медиаинициатив из ЕС и Восточной Европы N-ost (Берлин).

Заявку на участие можно подать до 2 июня 2019-го.

"В этом году мы отмечаем 30 лет с момента падения Берлинской стены, которая стала символом разделения Европы на Западную и Восточную. Очевидно, в Украине также есть свои стены, проблемные явления, о которых стоит говорить. Мы даем уникальную возможность всем желающим найти тему и вместе с командой профессиональных журналистов ее осветить", - рассказывает координатор программы Саломе Аст.

Обучение будет проходить в разных городах Украины.

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По словам тренера проекта Романии Горбач, одна из целей тренингов - научить молодежь основам журналистского мастерства и помочь воплотить креативные идеи.

"Берлинская стена имеет не только историческое значение, но и символическое. В частности, и для Украины. Нас хоть и не разделяют бетонные стены, однако есть ряд "стен" непонимания - социальных, политических, исторических или экономических проблем, которые разделяют украинцев. Участники нашей команды получат возможность обнаружить хотя бы некоторые из символических стен, описать их, создав общий мультимедийных блог. Надеемся, что этим активизируем общественный диалог", – рассказывает Романия Горбач.

Формуляр заявки можно найти здесь.

N-ost много лет работает на просторах Восточной Европы. В Украине в 2015-м и 2016-м организовала медиатренинги для внутренне перемещенных лиц из Крыма и Донбасса "Чужая родина. Беженец в родной стране".

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Дата
10
мая

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