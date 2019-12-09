"Долг Януковича" в России оценили в $4,5 миллиарда

Россия хочет получить от Украины $4,5 млрд по долгу Януковича. Фото: ТСН

Россия оценила долг Украины по кредиту в $3 млрд, который взял беглый президент Виктор Янукович в 2013 году, с учетом начисленных процентов в $4,5 млрд.

Такая оценка приведена в сообщении о начале в Верховном суде Великобритании четырехдневных слушаний по апелляции, поданной российской стороной на решение Апелляционного суда Англии. Об этом сообщает пресс-служба российского Минфина.

В РФ отмечают, что суд Англии отклонил все доводы Украины за исключением одного - речь идет о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением других ее аргументов.

"Если Верховный суд вынесет решение о аргумента о предоставлении неправомерного давления в пользу трасти и откажет в удовлетворении жалобы Украине по остальным аргументам, РФ имеет право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно. РФ сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти", - отмечается в сообщении.

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В декабря 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия предоставит Украине кредит на $15 млрд из-за размещения украинских ценных бумаг, которые выкупит Москва. Вскоре первая часть этих облигаций на $3 млрд была размещена на Ирландской фондовой бирже и ее и выкупила Россия. В течение осени 2015 года Украина согласовала реструктуризацию своих долговых обязательств, включая списание части их, с большинством из своих частных кредиторов - кроме России, не согласилась на условия. Москва считает, что этот долг является долгом украинского государства. Украина настаивает, что это частный долг бывшей украинской власти и поэтому должен быть реструктурирован на общих основаниях.