Дохозяйничались российские оккупанты - ручей в Крыму превратили в помийку

В Черное море возле села Угловое в Бахчисарайском районе в оккупированном Россией Крыма сливают в Черное море отходы. Вместо прозрачного ручья Улук-Ол - черная жидкость.
Об этом пишут местные жители в Твиттер.
"Возможно сливают, возможно отходы ... А какие есть еще варианты?", - пишут пользователи в Twitter.
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По словам активистов, возможная причина загрязнения - сброс отходов винного завода, которое находит поблизости.
Представители оккупационных властей утверждают, что черная вода - результат исключительно технических работ. Никто, по их словам, ручей не загрязняет.
Курортный сезон на полуострове Крым вряд ли состоится из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявил самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов.
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