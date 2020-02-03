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понедельник, 03 февраля 2020 15:30

Дочери участника АТО для лечения рака нужна помощь

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Дочери участника АТО для лечения рака нужна помощь
7-летняя Вероника Коноплицкая нуждается в помощи. Фото: Андрей Коноплицкий

7-летняя Вероника Коноплицкая из села Пшеничники Тисменського района на Ивано-Франковщине находится в областной детской больнице. В девочки обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Родители просят помощи.

"В конце января мы с женой увидели в Вероники на ножках синячки. Оказалось, что она нигде не ударялась. На следующий день обратились в больницу. Там взяли анализы и обнаружили, что в дочери слишком низкие тромбоциты и гемоглобин. На следующий день еще раз сдали кровь. Врачи сказали, что показатели крови резко падают. Веронику сразу госпитализировали. В "Охматдете" подтвердили предварительный диагноз. Сейчас дочери назначили гормональную терапию. Со среды начнется химиотерапия. Деньгами нам помогали друзья и знакомые. Я сейчас нигде не работаю. В начале года поехал в Польшу на заработки. Проработал две недели и заболела Вероника. Жена возле нее, а я дома с двумя меньшими дочками. Яне - пять лет, а Владиславе - три. Я почти год воевал в зоне АТО. Надеюсь, что для участников боевых действий есть какая-то государственная программа помощи, на лечение нашей Вероники. Пока прошу помощи у людей", - рассказывает Gazeta.ua отец Андрей Коноплицкий.

Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка: 5168 7554 4972 6591 (Коноплицкий Андрей Владимирович).

Автор: Любовь Карнарук
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