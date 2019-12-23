Дочь депутата от "Опоблоку" получила более 200 тыс. грн госпомощи

Депутаты Запорожского горсовета выделили 229 тыс. грн помощи дочери своего коллеги якобы на лечение.

Речь о Дарью Колесник. Ее папа Александр Гончар является депутатом этого же горсовета от "Оппозиционного блока", передает движение "Честно".

Доход Гончара в прошлом году составил около 600 тыс.грн.

Сам депутат утверждает, что потратил деньги на операцию.

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"Деньги пошли на операцию тазобедренного сустава и колена. Я получил травму, поэтому понадобилась операция. Был в больнице. Дочь решила мне помочь. Ничего мне не сообщив, она пошла на прием к кому-то из депутатов и обратилась с просьбой о помощи. Это было ее личное решение. Коллеги помогли, спасибо им!" - отметил Гончар.

На материальную помощь жителям Запорожья каждый депутат Запорожского городского совета сейчас может потратить до 30% своего депутатского фонда. В этом году он составил 1 млн гривен, то есть до 300 тысяч.

На сессии городского совета, состоявшейся 18 декабря 2019, депутаты Запорожского горсовета согласовали увеличение этой суммы до 40%, или 400 тысяч.

В городе Тольятти, что в России в детских садах и школах детей накормили гнилым мясом больных животных. Такие результаты дала проверка правоохранителей и ветеринарных служб.