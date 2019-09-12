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четверг, 12 сентября 2019 03:37

Добровольцы отдали Нацполиции 10 тонн оружия

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Добровольцы отдали Нацполиции 10 тонн оружия
Три добровольческие батальоны передали оружие Нацполиции. Фото: Соцсети

В Донецкой области три добровольческих батальона передали оружие полиции. В целом 10 тонн.

"Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны.

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На Донбассе от начала суток боевики 5 раз нарушили режим перемирия.

Позиции украинских военных обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

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