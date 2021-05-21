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пятница, 21 мая 2021 07:35

До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю

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До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
Синоптики дали жаркий прогноз. Фото: pixabay.com

С каждым днем ​​в Украине будет теплеть. Больше всего в течение следующих нескольких дней столбики термометров поднимутся на Востоке и Юге - до + 27°C. На остальной территории будут держаться в пределах +20...25°C. К концу мая ждем жару. Воздух прогреется до +31°C.

Однако, по прогнозу Укргидрометцентра, следующую неделю во всех регионах будет облачно и возможен кратковременный дождь.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

21 мая - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​+13...18°C, ночью +6...11°C.

В Карпатах небольшой дождь. Температура днем ​​+7...12°C, ночью +1...6°C.

22 мая - переменная облачность. Без осадков. Днем +16...21°C, ночью +5...10°C.

23 мая - облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Среди дня +16...21°C, ночью +7...12°C.

ВОСТОК

21 мая - облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра до 10 м/с. Температура днем ​​+20...25°C, ночью +8...13°C.

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22 мая - переменная облачность. Ночью местами дождь. Температура днем ​​+22...27°C, ночью +11...16°C.

23 мая - облачно с прояснениями. Сухо. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +25... 30°C, ночью +11...16°C.

ЦЕНТР

21 мая - облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами грозы. Днем +15...20°C, ночью +8...13°C.

22 мая - переменная облачность. Сухо. Температура днем ​​+19...24°C, ночью +6...11°C.

23 мая - облачно с прояснениями. Днем местами дожди с грозами. Днем +19 ... 24°C, ночью +8...13°C.

СЕВЕР

21 мая - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем ​​с грозой. Днем +14...19°C, ночью +8...13°C.

22 мая - переменная облачность. Без осадков. Днем +18...23°C, ночью +6...11°C.

23 мая - переменная облачность. Днем местами дождь, гроза. Днем +18...23°C, ночью +8...13°C.

ЮГ И КРЫМ

21 мая - облачно с прояснениями. Местами дожди с грозами. Порывы ветра до 10 м/с. Днем +18...24°C, ночью +8...13°C.

22 мая - облачно с прояснениями. Ночью местами дождь. Днем +20...25°C, ночью до +14°C.

23 мая - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +22...27°C, ночью +9...14°C.

КИЕВ

21 мая - переменная облачность. Без осадков. Днем +16 ... 18 ° C, ночью до +12 ° C.

22 мая - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +20...22°C, ночью +9...11°C.

23 мая - переменная облачность. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Днем +20...22°C, ночью +11...13°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 - 27 МАЯ

24-25 мая - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура днем ​​+20...25°C, на Западе и Юге может дойти до + 30°C. Ночью +9...15°C.

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26-27 мая - переменная облачность. Дожди вероятные днем ​​на Западе и Севере. Днем +26...31°C, ночью до +20°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, -2° C, зафиксировали 21 мая 1952 в Черновцах. Наивысшую, + 33,7°C, в 1967-м в Луганске.

Шквальный ветер был в Вышгороде Киевской области 21 мая 1996-го. Достигал скорости 26 м/с.

Сильный град прошел 21 мая 1996-го в Богодухове Харьковской области. Достигал в диаметре 30 мм.

В ближайшие дни в Украине дождь, возможны даже ливни с грозами и порывистым ветром. При этом температура воздуха будет невысокой, особенно на Западе. Прохладная и мокрая погода продлится как минимум до субботы, 22 мая.

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Дата
21
мая

Самый дорогой в мире чай стоит $ 700 тыс. pа килограмм

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