До 25 декабря локдауна не будет - нардеп

Депутат заявила, что локдауну до католического Рождества не будет.Фото: pixabay

В Украине не будут вводить локдаун до 25 декабря, то есть до католического Рождества.

Об этом в комментарии "Укринформа" заявила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет", - сказала парламентарий.

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Янченко добавила, что принятие решения о жестком карантине в дальнейшем будет зависеть от эпидемиологической динамики.

Министерство здравоохранения рассматривает 2 варианта введения локдауну - с конца декабря 2020 года и с начала января 2021-го.