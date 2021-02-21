До +14°С: завтра в Украине продолжится потепление

В понедельник в Украине потеплеет. Фото: pexels.com

На следующей неделе в Украине будет продолжаться потепление.

В западных областях и в Одесской области возможно потепление до 12... 14ºС, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В понедельник в большинстве областей Украины в течение дня ожидается 2... 6ºС. На Юге и на Западе 5... 9ºС.

"Ночью еще будет подморозить. Поэтому дороги и тротуары получат окрепший, хотя и замаскированный под лужи, гололед - очень осторожно!" - написала она.

В восточных областях завтра возможен мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины без существенных осадков. Утром возможен туман.

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В Киеве максимально 2... 4°С, без осадков.

23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине.

Сегодня, 21 февраля, погода будет облачной, но с прояснениями. На Востоке падать небольшой снег, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют. Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем ​​будет "плюсовая" температура, теплее всего - на Закарпатье.