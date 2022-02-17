"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения

Украинцев возмутило, что кулинар призвал решить все проблемы борщом. Фото: "Суспільне"

Повара Евгения Клопотенко раскритиковали за выступление во время марафона единения.

Он сказал, что для победы над Россией нужно варить борщ.

"Мы победим, потому что мы едины. Я хочу, чтобы понимали - есть люди с разными взглядами, но все едим борщ. И борщ уже нас объединяет, и этот марафон единения это и есть, собственно, марафон борща. И День единения это уже и есть день борща. Так как мы победим россиян? Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ украинский. Я думаю, что это будет победа не меньше, чем томос", - сказал Клопотенко.

Пользователей соцсетей возмутило, что Клопотенко свел всю украинскую идентичность к борщу.

"Людей объединяют ценности и ощущение принадлежности к сообществу, а еда может быть одним из ее проявлений. Одним из, но не определяющим или смыслообразующим. И мне горько от того, что так много людей по капле, годами работали в сложной области гастрономических студий, а теперь одной минутой их значимость подвешена", - пишет Елена Брайченко.

"Такая позорная речь после слов матери и жены погибших Героев! Вообще не вписывается в общий контекст! "Все будет борщ". Стыдно. "Марафон единения - марафон борща? Вы вообще себя слышите?", - пишет Ирина Бецунаидзе.

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Другие комментаторы считают выступление удачным. Клопотенко будто бы имел в виду не только борщ, а традиции в целом.

16 февраля все телеканалы и радио показали общенациональный телемарафон единения #UAразом. На нем политики, звезды и другие лидеры мнений говорили о единении украинцев.