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пятница, 24 декабря 2021 04:37

Днепр превращается в пустыню: экологи бьют тревогу

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Днепр превращается в пустыню: экологи бьют тревогу
Днепр может превратиться в пустыню в течение ближайших 300 лет. Фото: pixabay.com

Река Днепр в течение ближайших 300 лет может превратиться в пустыню.

Проверки обнаружили в водоеме 161 химический загрязнитель, сообщили представители Госэкоинспекции на пресс-конференции по итогам работы в 2021 году.

"Инспекция проверила предприятия-загрязнители Киева и Киевской области. В Днепре обнаружили в частности превышение допустимых концентраций нитратов, железа, нитритов, фосфатов, сульфатов, химического потребления кислорода, биохимической потребности кислорода и хлоридов", - говорится в сообщении.

В этом году за нарушения природоохранного законодательства водным объектам Киевщины наносили ущерба по 115 тыс. грн ежедневно. Последствиями нарушений стали цветение рек, мор рыбных ресурсов и обмеление.

Эксперты говорят, что для предотвращения катастрофы необходим ряд изменений в экологическое законодательство, а именно:

- ужесточение штрафов за загрязнение вод;
- реформирование экологического контроля и повышение штрафов за недопуск инспекторов к проверке;
- налаживание комплексной системы контроля за водными ресурсами, которая будет включать в частности госмониторинг.

Крупнейшим загрязнителем реки Госэкоинспекция называет "Киевводоканал". Ежегодно предприятие сбрасывает в бассейн Днепра почти 300 млн кубометров сточных вод, большой объем которых содержит высокие концентрации загрязняющих веществ. В результате проверок в течение года рассчитали убытки на более 25 млн грн, что составляет около 35 тыс. грн в день.

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Государственная служба статистики опубликовала данные об уровне выбросов веществ загрязняющих атмосферу по разным регионам Украины. В Херсонской области выбросы от стационарных источников в 2020 году составили 17,8 тыс. т. Для сравнения, в Донецкой области этот показатель составляет 751 тыс. т, в Днепропетровской - 534,7 тыс. т.

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