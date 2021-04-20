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вторник, 20 апреля 2021 15:05

Дмитрия Свичинского спасет самий дорогой в мире укол

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Дмитрия Свичинского спасет самий дорогой в мире укол
Вылечить ребенка сможет укол "Золгенсма", который стоит 2,3 миллиона долларов. Фото: сообщество "Спасти Диму" в Facebook

В Одессе собирают деньги на лечение для Дмитрия Свичинского, которому пять месяцев.

Ребенок родился здоровым, но через некоторое время врачи диагностировали спинальную мышечную атрофию первой степени. Заболевание поражает все мышцы тела, и без надлежащего лечения дети не доживают до двух лет.

Вылечить ребенка сможет укол золгенсма, который стоит $2,3 млн. Отец ребенка Виталий Свичинский рассказал Gazeta.ua, что они решили искать деньги для спасения всеми возможными способами.

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"Лекарства надо вводить один раз, тогда реабилитация и ребенок фактически полностью будет здоров. Другие два препарата, которые врачи рекомендовали для лечения, надо пить всю жизнь. Решили, что должны сделать все возможное, чтобы за три месяца найти 2,3 миллиона долларов. Собрали целую команду волонтеров, друзей и родственников. В интернете просим о помощи, делаем различные аукционы, печем выпечку на продажу и многое другое".

На это момент супруги Свичинские собрали 39,2% суммы, то есть 25 млн грн. Деньги надо до 1 июня. Именно к этому времени инъекция покажет большую эффективность в лечении. Поэтому начали новый интенсивный сбор, чтобы к Пасхе еще прибавилось 10 млн грн и была половина суммы.

"Мы встречали за это время многие семьи с такой же проблемой. Есть фонды, которые этим занимаются. Поняли, что мы не одни, но и государственной программы не существует вообще для таких детей. Мы с командой решили, что будем заботиться не только о Дмитрии, но и сделаем все возможное, чтобы в стране закупили такие лекарства ".

Реквизиты:

PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4

Назначение платежа: Save_Dmytro

Платформа Gofoundme: https://www.gofundme.com/.../save-dmytro-fighting-spinal...

карточки:

Приватбанк - Свичинский Виталий - 4731 2196 1506 2795, 5168 7450 2036 8665

Монобанк по ссылке:

https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY

Монобанк - Свичинский Мария (мать) - 5375 4114 0461 7859

Монобанк - Свичинский Александр (дядя) - 5375 4141 1566 9706

Монобанк - Свичинский Виталий - 5375 4141 0117 0842

Ощадбанк - Свичинский Виталий - 5167 8199 9813 3418

"Райффайзен Банк Аваль" - Свичинский Мария (мать) - 4149 5100 6427 4634. Банк получателя: АО "Райффайзен Банк Аваль", UA473229040000000262091313621, ОКПО: 3316105087

счета:

UAH

Получатель: Благотворительный фонд "Манифест мира", ЕГРПОУ / ИНН получателя 39253522, счет получателя UA903071230000026000020797550, Банк получателя ОАО "Банк Восток", г. Днепр.

USD

Account with Institution: PJSC "BANK VOSTOK", Dnipro, Ukraine, SWIFT CODE: ACJCUA2N, Beneficiary Customer: UA883071230000026009010797550, BF MANIFEST MYRU, m. Odesa, Ukraine, Details of Payment :, Charity Payment

EUR

Account with Institution: PJSC "BANK VOSTOK", Dnipro, Ukraine, SWIFT CODE: ACJCUA2N, Beneficiary customer: UA883071230000026009010797550, BF MANIFEST MYRU, m. Odesa, Ukraine, Details of Payment: Charity Payment

Кошелек BTC 1JkTHdQvb8ns4RTVKdAb27RJAVEoPZcCeQ

Кошелек USDT TRC20

3-летнему Матвею Молодецкому из села Шарнополь Монастирищенского района Черкасской области нужна постоянная реабилитация. У мальчика обнаружили гипоксически-ишемическое поражение головного мозга, ликворную дисцикуляцию, атактический синдром, отставание в развитии. Но у ребенка есть шанс на выздоровление. Курс реабилитации стоит более 30 тыс. грн.

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