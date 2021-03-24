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среда, 24 марта 2021 11:16

"3 года лечения и будет здоров" - мать просит помощи на очередной курс реабилитации сына

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Автор: Фото предоставлено Ольгой Молодецкой
  Трехлетнему Матвею Молодецкому из села Шарнополь Монастирищенского района Черкасской области нужна постоянная реабилитация. У мальчика диагностировали задержание в развитии. Но есть шанс на выздоровление. На очередной курс реабилитации необходимо более 30 тыс.грн.
Трехлетнему Матвею Молодецкому из села Шарнополь Монастирищенского района Черкасской области нужна постоянная реабилитация. У мальчика диагностировали задержание в развитии. Но есть шанс на выздоровление. На очередной курс реабилитации необходимо более 30 тыс.грн.

3-летнему Матвею Молодецкому из села Шарнополь Монастирищенского района Черкасской области нужна постоянная реабилитация. У мальчика обнаружили гипоксически-ишемическое поражение головного мозга, ликворную дисцикуляцию, атактический синдром, отставание в развитии. Но у ребенка есть шанс на выздоровление. Курс реабилитации стоит более 30 тыс. грн.

"Матвейчик родился недоношенным. Его жизнь спасали в реанимации. Еще месяц мы были в детской больнице. В 3 месяца сын начал отставать в развитии. Нам сказали: "3 года лечения и будет здоровый мальчик". С тех пор лечимся и проходим реабилитации. Соблюдаем все рекомендации специалистов. Матвей сидит, ходит и даже пробегает. Начал говорить складами. Стал значительно активнее, веселее, ему стало все интересно. По энцефалограмме тоже есть улучшение. Следующую реабилитацию будем проходить в клинике доктора Яценко с 14 апреля. Нужно заплатить более 30 тысяч гривен. Без помощи людей эту сумму нам не собрать. Будем всем благодарны за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua мать Ольга Молодецькая.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7573 2453 0296 - Молодецькая Ольга Васильевна.

Автор: Любовь Стрилецкая
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