Для украинских железнодорожников закупят российские наградные знаки

Награды закупили на сумму 181,927 тыс. Российских рублей с учетом НДС. Фото: image.zn.ua

Филиал "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера заключила договор с филиалом "Российской железной дороги" на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" с медно-никелевого сплава.

Тендер провели через систему электронных государственных закупок ProZorro, - сообщает ProZorro.

Награды закупили на сумму 181,927 тыс. Российских рублей с учетом НДС. При этом информации о других участниках тендера в системе нет.

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Филиал "Укрзализныци" заключила этот договор 27 июля. Договор купли-продажи подписали исполняющий обязанности директора филиала "Укрзализныци" по закупкам "Центра обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны "Российской железной дороги" (РЖД) - директор Административно-хозяйственного управления РЖД Владимир Скубака.

Согласно данным на сайте Prozorro, кроме наградных знаков "Почетный железнодорожник" с медно-никелевого сплава, в сумму 181,927 тыс. Рублей входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на бумаге, что сам клеится.

При этом оплата производится путем безналичного расчета. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - до 31 декабря 2018 года.

Заказчик расположен на улице Рязанской в ​​столице России - Москве.Как Укрзализныця с ее подразделениями и филиалами, так и РЖД, являются государственными компаниями.

В государственной компании Укрзализныця рассказали, что локомотивы, которые для Украины строит американская компания General Electric, получат название "Тризуб".