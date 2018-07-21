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суббота, 21 июля 2018 16:59

Укрзализныця определилась с названием локомотивов, которые закупит у американцев

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Укрзализныця определилась с названием локомотивов, которые закупит у американцев
В государственной компании Укрзализныця рассказали, что локомотивы, которые для Украины строит американская компания General Electric, получат название "Тризуб". Фото - Агрополит

В государственной компании Укрзализныця рассказали, что локомотивы, которые для Украины строит американская компания General Electric, получат название "Тризуб".

Название выбрали во время визита украинской делегации в город Эри, штат Пенсильвания, где строятся эти локомотивы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова, на заводе General Electric являются сотрудники - потомки украинских мигрантов, которые переехали в Пенсильванию в 50-х годах прошлого столетия.

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"Известно, что украинские переселенцы в Пенсильвании называли свои организации "Тризуб"или "Тризубовка". "Тризубовки" быстро становились центрами культурной, спортивной и вообще общественной жизни украинцев в Пенсильвании", - рассказал глава Укрзализныци.

Также Кравцов добавил, что во время визита в США украинская делегация убедилась, что строительство локомотивов ведется "с соблюдением самых высоких стандартов качества".

Американская корпорация General Electric будет производить тепловозы для поездов Укрзализныци. Соглашение руководители предприятий подписали 21 июля. Последний раз пассажирские тепловозы в Украине покупали в 2009-м. Их изготавливали в Луганске. После оккупации производство остановили. Американцы предложили изготовить и модернизировать несколько локомотивов.

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Дата
21
июля

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