Для украинских работников организуют чартеры в пять стран

Украинских работников чартерами хотят перевезти в пять стран. Фото: МАУ

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских работников в пять стран.

Украинцев хотят перевезти в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже были выполнены аналогичные рейсы в Хельсинку и Лондон", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметии, что сейчас уже есть четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.

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"К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - добавили в МАУ.

Украинцы начинают самостоятельно возвращаться на работу за границу. Едут в основном через Польшу и Беларусь.