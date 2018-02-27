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среда, 28 февраля 2018 03:28

Для туристов озвучили Пересопницкое Евангелие

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Для туристов озвучили Пересопницкое Евангелие
Текст духовной святыни озвучил семинарист Андрей Левицкий. Фото: Укринформ

Работники культурно-археологического центра "Пересопница" на Ровенщине, запустили новый проект по озвучиванию Пересопницкого Евангелия.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного совета.

"Отныне в Музее украинского Первокниги Пересопницкого Евангелия, в культурно-археологическом центре "Пересопница", туристы могут не только осмотреть экспонаты, но и послушать текст Пересопницкого Евангелия. Текст духовной святыни озвучил семинарист Андрей Левицкий", - говорится в публикации.

В монастыре в Пересипница в течение 1557-1561 годов создали национальный продукт ренессансной культуры - Пересопницкое евангелие, первый полный перевод с староболгарского языка на древнеукраинский Священного Писания, говорится на сайте культурно-архитектурного центра "Пересопница".

Кроме того, по художественным оформлением изданию нет равных.

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К созданию Первокниги причастны княгиня Анастасия Заславская, урожденная княжна Гольшанская, монашеское имя Прасковья, княгиня Анна Черторийска-Клеванська, урожденная княжна Заславская, монашеское имя Евдокия, иеромонах Григорий, архимандрит монастыря, переводчик, писарь Михаил Василевич, сын протопопа с Сянока , маляр Федуско из Самбора.

Пересопницкое евангелие считается главной книгой Украины: на ней присягают на верность народу вновь избранные президенты Украины.

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