Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца

Сегодня в мире отмечают День отца. Традиционно он приходится на 3 воскресенье июня.

Хотя праздник отца в Украине не так популярно, как День матери, остаться в стороне просто невозможно. Ведь отец занимает важное место в сердце каждого человека. Он является нашим надежным защитником и советчиком.

Gazeta.ua собрали самые красивые поздравления с Днем отца. Поэтому не забудьте поздравить своих близких.

Автор: cards.tochka.net Поздравьте своего отца креативной открыткой

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ОТЦА В СТИХОТВОРЕНИЯХ

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є

Автор: Liza.ua Поздравьте своего отца креативной открыткой

***

Як весняне сонечко усміхалась донечка.

В оченятах сяяли щастя промінці.

Тішилася донечка, що її долонечка,

крихітна долонечка, в татовій руці.

Щебетала донечка про жучка та сонечко.

З татком не боялася навіть павука.

Бо у світі цілому малюку несмілому

так спокійно й затишно в тата на руках.

І радів за донечку місяць у віконечку,

на краєчок ліжечка стиха він присів.

Побажав маляточкам -

мати добрих, лагідних диво-татусів.

***

Хай ладяться справи у тебе, татусю,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є – і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

Автор: Liza.ua Поздравьте своего отца креативной открыткой



КРАТКИЕ СМС ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАПЫ

***

Папочка милый, родной человек,

Ценная с тобой каждая минута,

Счастье большое, что имею тебя,

Пусть тебя успех большой найдет!

***

Много счастья, папа, желаю,

Здоровье будет пусть вагон,

Улыбающееся всегда лицо,

А также успехов миллион.

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***

Жить в счастье лишь хочу,

Будет пусть здоровым дух.

Помни, для меня всегда

Ты лучший в мире друг!

***

С Днем отца, мой папочка,

Будь здоровым, родной мой.

Побед тебе желаю,

Улыбайся, верь и мечтаний.

Фото: maximum.fm

Украине появился новый праздник - День отца. Указ об установлении праздника подписал президент Петр Порошенко. День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли родителей в воспитании детей.