Для русских оккупантов устанавливают дорожные знаки

На украинских дорогах начали устанавливать дорожные знаки "Оккупантам движение запрещено".

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Автор: Укравтодор

"Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения. Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен или встретишь смерть", - говорится в сообщении.

На знаках – перечеркнутый красным портер президента-агрессора Владимира Путина.

Действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах от 28 февраля, добавили в ведомстве.

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Укравтодор создал новый "указатель" специально для россиян, чтобы те "лучше ориентировались". На знаке во все стороны указали дорогу "Нах*й". Вместе с тем Укравтодор призвал граждан демонтировать настоящие указатели, чтобы оккупанты не могли найти нужное направление. А Укрзализныця запустила поезд с подписью "Путин ху*ло". Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.