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четверг, 26 сентября 2019 12:20

Для нас это плохие новости: главный вывод из встречи Зеленского с Трампом

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Для нас это плохие новости: главный вывод из встречи Зеленского с Трампом
Состоялась первая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Фото: УНІАН

Во время визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк состоялась первая встреча с президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент подчеркнул, что намерен вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма. Президент США посоветовал Владимиру Зеленскому встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"Прессконференции длилась 17 минут, а вся встреча до часа учетом времени на перевод. За это время невозможно глубоко обсудить все важные вопросы. Поэтому прорывов не произошло. Обсуждали очень общие вещи, как положено при личном знакомстве. Поэтому произносили традиционные тезисы о стремлении к миру и поддержке. Конкретных договоренностей не было. Трамп указал на то, что решать конфликт с Россией Украина должна сама через договоренности. Роли в этом процессе США играть не собираются. Для нас это плохие новости. Ожидали, что Трамп возьмет на себя руль. Были идеи пригласить его в нормандскую четверку, так втянуть глубже в переговоры по Донбассу. Но потом Зеленский заявил, что делать этого не будет. Очевидно, потому что Трампу не интересно играть большую роль в вопросах Донбасса и по переговорам с Россией", - говорит эксперт по международной политике Илия Куса.

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"США не видит своей выгоды в решении конфликта. В американо-украинских отношениях проблема в том, что нам нечем их заинтересовать. Также имеем низкий уровень доверия к себе, потому что не совершали своих обязательств по ряду международных договоров. Миссия Зеленского ее восстановить . Наша экономика слишком слаба, чтобы заинтересовать инвесторов из штатов. При этом американцы не против зайти на наш рынок газа. Добывать его и строить нефтеперерабатывающие заводы на территории Украины, чтобы мы качали сюда американскую нефть из района Каспия через Грузию. Сейчас строятся маршруты. Это хорошо для обеих сторон. Украина сможет уменьшить энергетическую зависимость от России. Если этот проект реализовать, это привяжет геоэкономические интересы американцев к интересам Украины", - считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что попытается посетить Киев.

Автор: Екатерина Лукьяшко
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