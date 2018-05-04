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воскресенье, 06 мая 2018 20:23

Для изменений в стране опыт должен объединиться с креативом - Юлия Мостовая

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Для изменений в стране опыт должен объединиться с креативом - Юлия Мостовая
Юлия Мостовая: Нужно научиться доверять друг другу и объединяться. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Есть определенная надежда на будущие выборы в 2019 году, но надеюсь иррационально. Часто бывает ощущение, что бой проигран. Но не могу допустить мысли, что проиграем битву.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала журналистка Юлия Мостовая.

"Надо научиться доверять друг другу и объединяться. А не считать себя кандидатом в президенты, потому что твой пост в Facebook набрал тысячу лайков. В чем непреодолимое расхождение между "Демократическим альянсом" и "Силой людей"? Между "Гражданской позицией" и "Самопомиччю" ? Это говорим о хороших. Почему все отдельно и нет реальных попыток объединиться? Происходит капсулирование молодого общества, на которое возлагаем столько надежд. Заметный возрастной расизм. Мол, не будем работать с людьми, которые не относятся к нашему поколению. Парень ты еще не узнал, что он уже вчера забыл. Государство - это креатив и энергия, но это и машина. И ты не понимаешь, как она работает. Опыт должен объединиться с креативом", - объясняет она.

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Есть несколько кирпичиков, из которых можно построить качественно новое государство, считает журналистка.

"Не много, потому что кое-кто уже уехал, махнув рукой. Но эти кирпичики разбегаются по маленьким кучкам. А нам надо свести дом. Перед нами стоит большая задача - не приползти на пузе за очередными кредитами, а прыгнуть в том направлении, которое даст возможность быть в тренде. Для этого надо понимать, как развивается мир", - добавляет Юлия Мостовая.

Полное интервью с Юлией Мостовой читайте в журнале "Країна" за 3 мая

Автор: Ангелина КОВАНДА
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